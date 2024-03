Maison FG : la radio FG CHIC sélectionnée à Berlin en DAB+

Cette diffusion à Berlin, "ville de création et des musiques électroniques", et à Hambourg, "ville du luxe et de la mode" (lire ICI ), accompagnera le développement international de l'Agence FG, l’agence de conseil artistique et évènementielle de la Maison FG, experte sur le sound design et la sonorisation d’enseignes dans le retail, en mobilité, et dans les lieux de vie, pour des marques internationales.La Maison FG initie un développement de ses marques et de son réseau à l’international en misant sur le DAB+.FG CHIC propose également 6 radios digitales thématiques : Lounge, French, Chill, Spa, Soul et Mix, disponibles en digital sur FGchic.com, RadioFG.com et sur l’Application RadioFG.