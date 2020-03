La "Fun Radio Ibiza Experience" repoussée en novembre

Hier, les pouvoirs publics, dans un arrêté, ont pris la décision d’interdire "tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020". Dans ce contexte, Fun Radio est contrainte de reporter la 5e édition de son événement "Fun Radio Ibiza Experience", initialement prévue le 3 avril 2020 à Paris, à l’AccorHotels Arena. En lien avec ce lieu, la nouvelle date pour cette 5e édition est désormais fixée au jeudi 19 novembre 2020.

Dans ces circonstances, Fun Radio et Hi Ibiza conservent les mêmes ambitions artistiques pour le show qui aura lieu en novembre prochain et tiennent à remercier le public et les artistes pour leur fidélité et leur enthousiasme sur cette 5e édition.