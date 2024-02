Groupe M6 : le chiffre d’affaires de l’activité Radio s’élève à 164.9 M€

En 2023, le média radio continue de toucher plus de 70% des Français de plus de 13 ans avec une durée d’écoute quotidienne significative de 2h40 (+ 3 minutes par rapport à 2022). Le pôle RTL radio, affiche une part d’audience de 17.6% auprès des auditeurs âgés de 13 ans et plus et maintient ainsi sa position de leader des groupes privés. En 2023, le groupe a poursuivi la digitalisation de ses supports d’écoute, permettant à RTL de se classer premier éditeur privé de podcasts en France avec 29.5 millions d’écoutes.

En 2023, le chiffre d’affaires de l’activité Radio s’élève à 164.9 M€, en progression de 4.7% par rapport à 2022 bénéficiant d’un marché publicitaire radio dynamique sur l’ensemble de l’année. L’EBITA atteint ainsi 41.0 M€ en hausse de 6.9 M€ par rapport à l’année précédente. La marge opérationnelle s’établit ainsi à 24.9% contre 21.7% en 2022.