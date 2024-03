Belgique : Fun Radio célèbre le World DJ Day

"La musique électro a toujours occupé une place importante dans l’ADN de Fun Radio. Tout au long de l’année, à travers nos émissions de mix comme Party Fun et des événements tels que Fun radio Ibiza Experience et le World DJ Day, nous souhaitons nous positionner comme étant la radio de la fête, la radio des meilleurs DJ’s. Le World Dj Day est donc une date importante pour nous !" a indiqué Lloyd Byloos, directeur opérationnel de Fun radio Belgique.

Pour cette nouvelle édition du World DJ Day, un dispositif inédit a été mis en place afin d’offrir, le samedi 9 mars à partir de 20h, une véritable expérience immersive aux auditeurs qui suivront la soirée en vidéo sur la Fun Vision (disponible sur funradio.be et l’appli Fun Radio BE).