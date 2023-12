La Ferarock se délocalise à Rennes grâce à Digigram

Durant ces 3 jours, de 15h à 19h, les membres des radios arpenteront la ville de Rennes en direct pour aller à la rencontre des artistes émergents des deux festivals, enregistrer des sessions lives mais aussi inviter des personnes qui font vivre la musique dans la capitale bretonne. Le dispositif inédit sera soutenu par la présence de pas moins de 10 radios du réseau Ferarock, l’occasion donc de proposer un format original et inédit et de créer de l’inter-connaissance sur les dispositifs techniques utilisés.

Ces programmes immersifs seront rendus possibles grâce à un studio central dans les locaux de Canal B et à 2 IQOYA TALK dans le cadre du partenariat entre Digigram et la Ferarock qui permettront à deux équipes de déambuler simultanément dans la ville.