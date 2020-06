La BBC lance à Bristol une nouvelle unité de développement créatif axée sur les podcasts

"La nouvelle unité complète plutôt qu'elle ne supplante le travail de développement qui se déroule chaque jour dans nos départements. Produire un contenu de qualité pour les stations de radio de la BBC reste au cœur de ce que nous faisons, mais avec le contenu à la demande, jouant un rôle de plus en plus important dans la vie des gens et dans notre portefeuille, nous voulons que BBC Audio puisse maximiser toutes les opportunités" a indiqué Graham Ellis, contrôleur de BBC Audio. BBC Audio produit des programmes pour BBC Radio, The World Service et BBC Sounds. Le site BBC Audio présente des podcasts nouveaux et existants ainsi que toute la gamme de produits pour la radio musicale et vocale aux formats de divertissement et aux événements en direct.