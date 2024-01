L'histoire des premiers Jeux Olympiques d'hiver sur France Bleu Pays de Savoie

Quelles étaient les disciplines des premiers JO d'hiver à Chamonix en 1924 ? Qui étaient les bâtisseurs de l'époque, ceux qui ont construit, en un temps record, la plus vaste patinoire du monde, la piste de bobsleigh et le tremplin de saut à skis ? 100 ans après, que reste-t-il de ces premiers JO d'hiver ?

Pendant deux semaines, du lundi 22 janvier, au vendredi 02 février, France Bleu Pays de Savoie fait revivre l'histoire de Chamonix 1924. Archives sonores, interviews d'anciens champions et leurs descendants, universitaires... Un feuilleton inédit en dix épisodes de 3 minutes, à écouter chaque jour à 8h10, du lundi au vendredi, et à découvrir en images sur francebleu.fr.