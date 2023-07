L'habillage de NRJ aux couleurs de "Mission Impossible"

NRJ a demandé au DJ et producteur, Boris Way de produire un remix exclusif du générique de la saga "Mission Impossible". Boris Way appose sa touche "sur l’un des génériques les plus emblématiques et cross-générationnels de l’histoire du cinéma et de la pop culture" indique NRJ.

Ce remix sera diffusé et à découvrir ur NRJ toute la semaine de la sortie du film. Ce 14 juillet, Boris Way jouera pour la toute première fois ce remix sur la scène du NRJ Music Tour de Toulouse à la Prairie des Filtres.