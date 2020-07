L'entreprise Broadcast-associés a déménagé

Plus que jamais, la société prépare l’avenir et les mutations de consommation média qui s’accélèrent fortement : " Broadcast-associés est Architecte Média, c’est-à-dire que nous pensons et nous fabriquons des médias" déclare Fabrice Gauthier, fondateur et directeur général de Broadcast-associés . "Cette nouvelle décennie ouvre la voie de la production et de la diffusion de contenus pour les médias traditionnels (Télévision, Radio et Presse), mais aussi plus généralement pour toutes les entités (Gouvernements, collectivités, sociétés, associations, fondations, etc…) qui ont des appétences à fabriquer et diffuser leurs propres contenus médias, sur les canaux hertziens et aussi sur toutes les nouvelles plateformes digitales".