Radio Mille Pattes fait peau neuve avec Broadcast-associés

Radio Mille Pattes s’est donc équipée d’une console numérique Axel Technology avec un pilotage sur écrans tactiles ou à distance, un système de captation et de réalisation vidéo Broadcast HD qui permet d’avoir un fonctionnement multiformat et multicanal. Un coin DJ a aussi été prévu et aménagé pour réaliser des mix en direct à la radio. La station émet en FM dans le sud de Paris sur la fréquence 92.9, en streaming audio sur radiomillepattes.com et à voir en vidéo sur les réseaux sociaux de Radio Mille Pattes.En tant "Architectes Médias", Broadcast-associés a donc proposé à Radio Mille Pattes , toute une sélection de matériels et mobiliers Broadcast adaptés aux besoins de la radio via la laboutiquebroadcast.fr