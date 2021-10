L'écoute de podcasts gagne en popularité en Europe

L'adoption des podcasts en Espagne peut, au moins en partie, être attribuée à la langue. D'une part, plusieurs acteurs locaux sze sont positionnés sur le marché espagnol du podcast, tels que Cadena SE, iVoox, ainsi que la société européenne de podcast Podigee et Podimo, basée au Danemark. Et la radio publique nationale espagnole Radio Nacional de España (RNE) a également saisi une opportunité et a commencé à créer du contenu exclusif concluant un accord de distribution avec Spotify. Toutefois, les Espagnols peuvent accéder à une grande quantité de contenus en langue espagnole, notamment des programmes créés en Amérique latine, où l'écoute de podcasts gagne également en popularité.Pour eMarketer , "une grande majorité des podcasts en France sont en fait sortis sous forme de replays. Cela contribue à expliquer le manque de maturité du marché et pourquoi la France a le taux d'adoption de podcasts le plus bas parmi les internautes de ce groupe européen cette année, à seulement 22.9 %".