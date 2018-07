L'audience de la radio le week-end

Des différences que l'on retrouve aussi dans le classement des stations. Le week-end, c'est France Inter avec 9.1% qui prend la tête du classement de la catégorie des "Programmes généralistes" suivie par RTL à 8.2%, par France Bleu à 5.0% puis par RMC et Europe 1 à 4.8%. Pas de grands bouleversements dans la catégorie des "Programmes musicaux" mais un volume d'audience beaucoup moins important : NRJ à 7.2%, Skyrock à 4.9% et Nostalgie à 4.8%. Le week-end, l'audience des radios des deux autres catégories s'effondrent également. Par exemple, franceinfo passe de 8% en semaine à 6.7% le samedi et le dimanche.