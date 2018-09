L'audience de la radio en France en juillet et août

Dans l'ordre, le classement de cette période estivale est constitué par RTL et France Inter (ex æquo à 10.6) puis RMC (7.5), France Bleu (6.5) et par Europe 1 (5.5). Du côté des Musicales, NRJ (9.3), Skyrock (6.0) et Fun Radio (5.2) composent le trio de tête en audience cumulée. La radio franceinfo maintient un score élevé avec une audience cumulée de 7.7 en juillet et en août. Enfin, les Associatives (1.9) et les Indés Radios (15.0) restent relativement stables durant cette période.Ce matin Médiamétrie rappelle que "les résultats de la période Juillet-Août 2018 ne peuvent être comparés qu’à ceux portant sur une même période Juillet-Août à partir de 2015. Ils ne peuvent pas être comparés à ceux de l’enquête 126 000 Radio portant sur des périodes différentes".L'étude complète est téléchargeable ICI