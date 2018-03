L'audience de la radio au Cameroun

CRTV Radio Nationale, RFI et Balafon FM demeurent les 3 stations les plus écoutées au Cameroun sur un jour moyen Lundi-Vendredi. À elles seules, ces 3 radios ont une part d’audience de près de 50% (48,1%) Entre le 10 septembre 2017 et le 5 février 2018, près de 77% (76,7%) des habitants des villes de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont regardé la télévision durant un jour moyen de semaine (Lundi-Dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 4 heures et 9 minutes chaque jour. De la même façon qu’au premier semestre 2017, la CRTV TELE rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Canal2 puis Novelas TV.