L'Élysée confie à l'Agence FG le closing électro de la Fête de la musique

À cette occasion, les célèbres DJs producteurs français Ofenbach et Agoria se produiront dans la Cour d’honneur du Palais de l’Élysée, pour un événement gratuit, sur réservation sur le site internet de l'Élysée. Le duo français électro Ofenbach vient de sortir un nouveau morceau intitulé "Feelings don’t lie" qui marque un tournant dans leur carrière et leur esthétique musicale. Les Ofenbach incarnent la nouvelle génération de la french touch. Agoria est un artiste français réputé au sein des scènes techno et house, créateur d’œuvres numériques dont le dernier projet a été exposé au Musée d’Orsay.

Son dernier morceau "Getaway" a été produit avec Nile Rodgers du groupe Chic.