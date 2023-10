"L’Alsace Express" : un événement caritatif de Top Music

Habituée des challenges, Estelle Burckel, journaliste et animatrice de la matinale "On est tous debout” sur Top Music , va réaliser son challenge le plus fou : celui de relier 6 villes alsaciennes à pied en 5 jours au profit de l’association locale SEVE Sein et Vie, pour la lutte contre le cancer du sein. Top Music s’engage à verser 1 200€ pour soutenir cette cause, soit environ 10 euros par km parcouru.Départ prévu le lundi 16 octobre depuis Mulhouse puis Estelle prendra la route de Rouffach, Colmar, Sélestat et Obernai avec une arrivée à Strasbourg vendredi 20 octobre en fin de journée. Un parcours d’environ 110 km.