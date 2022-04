Dans les coulisses de Top Music €

On est tous debout, la matinale de Top Music est dans sa deuxième saison. Une matinale animée par quatre personnes, ce qui en fait une spécificité nationale dans le milieu des radios indépendantes. De 6h à 10h, elle est emmenée par Estelle Woerly, accompagnée de ses acolytes Martin Antoine, Charly Jehl et Nono. Chaque semaine, dans le Estelle Challenge, l’animatrice doit relever les défis les plus insolites, comme livrer des roses aux radios concurrentes le jour de la Fête de la radio ou tester un jacuzzi en direct dans l’émission.