La troisième étoile pour Top Music

Pour Pascal Muller, directeur général adjoint de la station, le bilan est plus que positif : "Sur l’ensemble de cette saison, nous sommes évidemment satisfaits et fiers de ce résultat. Cette nouvelle performance vient aussi nous rappeler tout le chemin parcouru. Depuis le rachat de la station en 2016, nous en sommes à notre 3e record historique d’audience alors que le contexte général est plus concurrentiel que jamais, tant l’offre audio est puissante aujourd’hui. C’est le résultat d’une véritable implication collective et d’un travail assidu tant sur les programmes, que sur le digital et le terrain. L’objectif étant évidemment de rester dans cette dynamique en s’appuyant sur nos fondations tout en essayant continuellement d’innover dans un univers médiatique en perpétuelle mutation".