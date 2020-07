L'ACPM publie son premier classement des podcasts

Le studio Binge Audio domine très largement ce premier classement en enregistrant plus d'un million de téléchargements avec 10 podcasts certifiés et 1 629 épisodes. Deux autres éditeurs apparaissent dans ce classement mensuel: Prisma Media et Warner.Nette domination de Binge Audio dans le Top 30 avec le podcast "Les couilles sur la table", ainsi nommé, qui enregistre 329 901 téléchargements depuis la France en juin dernier. Ce mois-ci, les 8 marques de podcast adhérentes ont réalisé près de 2 millions de téléchargements Monde dont 1.5 million de téléchargements réalisés depuis la France...L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous ou en téléchargement ICI