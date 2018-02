K6FM organise 10 événements pour ses 10 ans

C’est un artiste dijonnais d’envergure nationale qui va inaugurer le marathon des show cases K6FM 2018, en la personne de Sol : demi-finaliste de The Voice 2016. Deuxième espoir de la chanson française apparu en 2017 et aujourd’hui programmé sur de nombreuses radios et TV, le groupe Diva Faune sera également de la fête. Enfin, le jeune dijonnais Charlie ouvrira la soirée. Jeune auteur-compositeur-interprète Dijonnais, Charlie s’ancre dans un univers pop/folk.

Neuf autres événements seront ensuite organisés par l'équipe de K6FM avant la fin de cette année pour célébrer son 10e anniversaire.