Julien Sturbois rejoint Nostalgie Belgique

Passionné de musique et de radio depuis l’adolescence, Julien Sturbois a fait entendre sa voix sur les ondes de Sud Radio, BXL, Mint, BEL-RTL ou encore de Vivacité. Une voix, mais aussi un visage que de nombreux spectateurs auront vu à la présentation de la météo sur la Une (RTBF). Fort de son parcours d’animateur, cet amateur de bateau et de batterie (en musique et en cuisine) a finalement décidé de poser ses valises chez Nostalgie : "Les valeurs humaines que véhiculent Nostalgie correspondent bien à ma personnalité. Je suis ravi de pouvoir partager mon expérience et mon enthousiasme avec une équipe si pétillante. J'ai hâte de communiquer aux auditeurs ma passion pour la musique et pour la vie" a souligné Julien Sturbois.