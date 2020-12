Judaïques FM devient Radio J avec l'accord du CSA

La grille des programmes est désormais horizontale, tous les jours, avec des horaires fixes et des émissions incarnées par les journalistes emblématiques des stations. "Le morning d’Ilana Ferhadian" de 6h à 8h avec ses invités politiques, les journaux en direct les studios de Jérusalem grâce à Qualita, et l’intervention humoristique et décapante de Judith Mergui à 7h43. C’est ensuite la matinale informative et conviviale de Léa Moscona de 8h30 à 10h, suivie de Lise Gutmann jusqu’à 11h. Le magazine d’information de Steve Nadjar à 14h, puis la convivialité et la liberté de ton de Hélène Schoumann et Philippe Sinclair jusqu’à 16h30. Le soir est réservé à la musique orientale de 21h à 23h. Le dimanche affirme l’incontournable rendez-vous politique de Frédéric Haziza avec "Le Forum Radio J" à 14h10 (la plus ancienne émission politique du PAF), "On Refait la Semaine" (Alexis Lacroix avec ses invités, dimanche à 15h), et renouvelle à 16h l’émission "Mondovision" d’Alexandre Adler et Steve Nadjar.