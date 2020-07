Emmanuel Rials prend la direction générale de Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita

Président du nouvel ensemble, Dominique Romano a confié un objectif double à Emmanuel Rials - ancien Président de Oui FM, ancien dirigeant des Réseaux Skyrock, Fun Radio, RTL2 -, le nouveau directeur général unique de Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita : être la première source d’information et de divertissement de la communauté juive francophone garantissant un pluralisme large d’expression.

"Je suis très fier de prendre la direction générale de nos trois radios, grâce à Marc Eisenberg et Dominique Romano, dont la confiance m’honore. Nos programmes sont uniques et nécessaires : la communauté juive francophone, en France et en Israël, a plus que jamais besoin de notre exigence et de notre engagement pour une information de qualité" a déclaré Emmanuel Rials.