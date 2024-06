Audiences en hausse pour les stations de GROUPEdeRADiOS

Lancée en janvier 2024, la durée d’écoute, depuis la France, de La Grande Musique progresse de 28% sur un mois. Relancée en janvier 2024, la durée d'écoute France de Radio Paname progresse, elle aussi, de 14% sur un mois. Ainsi, les écoutes actives depuis la France cumulées de GROUPEdeRADiOS progressent de 25% sur un mois. Les deux stations, accessibles en DAB, sont développées par Emmanuel Rials aux côtés de Jean-François Latour.En DAB+, Radio Paname est diffusée à Paris, Rouen, Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Cannes. La Grande Musique est diffusée à Monaco, Menton, Nice, Cannes, et en FM, dans le Pays Basque espagnol et français.