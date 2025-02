Le MAG 168 - Difficultés de recrutement : le SIRTI en quête de solutions

La radio doit ensuite disposer de formations adaptées à ses spécificités. "Pendant des années, l’industrie s’est moins occupée de la filière de formation aux métiers de la radio, explique Emmanuel Rials. Petit à petit, les formations se sont trouvées de moins en moins adaptées aux exigences de notre métier qui, pourtant, évoluait." Le premier exemple est le métier de programmateur qui n’était, jusqu’ici, pas vraiment intégré dans l’offre des centres de formation, "alors même que c’est un poste crucial, d’autant plus pour des radios musicales. On ne peut pas s’improviser programmateur et celui qui maîtrise ce savoir-faire saura bien programmer pour la radio, pour la télévision, pour des flux en ligne… C’est un métier qui est essentiel et qui a beaucoup d’avenir. Ceux qui savaient le faire, petit à petit, disparaissent à l’âge de la retraite et nous n’avons donc, soudainement, plus personne pour s’en occuper." Autre exemple, le métier de technicien, qui a considérablement évolué.

"On a connu des techniciens qui passaient leurs journées avec un fer à souder. Aujourd’hui, ils passent leurs journées devant un ordinateur et leurs compétences doivent être plus numériques qu’analogiques. Pour les animateurs ou les journalistes, c’est pareil. Être bon journaliste et être bon journaliste radio sont deux sujets différents. La formation d’un animateur pour devenir programmateur me paraît très adaptée. Ce sont des métiers où il faut une vraie formation."