Journée de la langue française sur M Radio

"M Radio soutient la chanson française et les artistes francophones" rappelle la radio d'Espace Group. M Radio est d'ailleurs le seul réseau national à proposer une programmation musicale composée à 100% de chansons françaises et rappelle qu'elle mobilise son antenne 365 jours par an pour "la défense de la langue française".

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie qui est célébrée ce mardi 20 mars, M Radio met à l’honneur sa webradio : "M Radio Francophonie" Lancée il y a maintenant 5 ans, en partenariat avec la Maison de la Francophonie, la webradio sera toute cette semaine aux couleurs des artistes du monde chantant en langue française. "M Radio Francophonie" sur mradio.fr et sur l’application de M Radio.