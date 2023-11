Jour J moins 1 avant le RadioTour à Marseille

Ce jeudi 16 novembre, cette nouvelle étape du RadioTour proposera une journée complète à partir de 08h30. Comme le veut la tradition, cette nouvelle étape débutera autour d'une discussion avec une personnalité de la radio. À Marseille, Jean-Éric Valli président des Indés Radios et du Groupe 1981 répondra à la première question de la journée : "A quoi ressemblera la radio de proximité en 2030 ?"Suivront un panorama de l'offre radiophonique en Provence-Alpes-Côte d'Azur et un tour d'horizon des audiences à et autour de Marseille. Rappelons que ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer des conférences et des tables rondes