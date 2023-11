RadioTour à Marseille : le programme minute par minute

Depuis 1981, Radio Grenouille se positionne comme "la radio culturelle et campus de Marseille". Elle émet sur la fréquence 88.8 ainsi qu’en DAB+ et autour de Marseille. Depuis 1990, elle a engagé le projet culturel Euphonia qui se positionne comme un opérateur culturel au carrefour de la radio, de la création sonore, des podcasts, du documentaire, de création, de la production artistique ou encore de projets citoyens collaboratifs. Léna Rivière, productrice à radio Grenouille nous présentera le travail réalisé par cette station marseillaise et son intérêt.Le Bocal, c’est le nom de la pièce la plus confidentielle de la rédaction de Marsactu, journal d’enquête à Marseille. Toutes les deux semaines, Violette Artaud y reçoit une ou un autre journaliste de la rédaction. Entre coulisses et ressentis personnels, la conversation prend la forme d’une plongée au cœur d’une enquête. Le Bocal, ce sont déjà deux saisons et un certain succès puisque que Marsactu passe à la vitesse supérieure en se dotant d’un nouveau studio. Violette Artaud, journaliste à Marsatcu, nous comment Le Bocal peut devenir un levier d’audience.Pour la radio ou pour le podcast, il y a le travail derrière le micro. On va dire, pour résumer, que c’est celui qui s’entend. Est-ce que l’on doit s’arrêter là. Pas vraiment selon la majorité qui claironne que "pour être entendu, il faut être vu". Pour réenchanter, l’expérience de l’auditeur, catalyser sa communauté ou améliorer l’impact des contenus, on peut toujours décliner le son dans une organisation pour rencontrer son public, le saluer, le récompenser… Quels événements pour quels contenus ? On va ici s’inspirer de ce qui est engagé en PACA avec Sébastien Pesqué (directeur de CI Media),Clémentine Roux (créatrice des Podcasteurs du Sud), Alix de Crécy (cofondatrice Mediavivant) et Jean-Baptiste Mouttet (journaliste et cofondateur de Mediavivant).Manon Vuoko tente de se faire une place dans le monde de la musique. Elle le fait de façon (très) originale. Elle ssort de l'univers de ses réseaux sociaux pour découvrir (et faire découvrir) le monde de la radio, vu de l'intérieur, comme si nous y étions... Une mini-série humoristique au format vertical (3 épisodes par radio) très réussie et drôle mais qui aussi en lumière la difficulté pour les jeunes artistes d’être programmés à la radio. Manon Vuoko partagera, probablement avec beaucoup d’humour, ce sentiment et nous dira et qu’il ne suffit pas d’avoir une bonne chanson pour pouvoir l’entendre sur les ondes…Cent-vingt minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios de Provence-Alpes-Côte d’Azur pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette 5étape du RadioTour à Marseille. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.