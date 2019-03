Jean-Jacques Bourdin adresse un message à Emmanuel Macron

Ces 30 propositions seront envoyées à l’Élysée, au gouvernement ainsi qu’aux élus nationaux dans les prochains jours. À cette occasion, hier matin, Jean-Jacques Bourdin s’est directement adressé au Président de la République pour lui faire part de son action : "Les Français veulent être entendus, vous le savez. Durant plus d’un mois, j’ai reçu 25 000 propositions, nous les avons soumises au vote, et je me suis engagé à les remettre à tous les élus, à vous Monsieur le Président, au Premier ministre, aux ministres, aux députés, aux sénateurs. C’est ce que j’ai fait. [..] Cette initiative, je la porte. Les Français ont pris la parole, à vous de les écouter".