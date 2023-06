Jean-François Latour devient directeur de Radio Nova

Jean-François Latour a débuté sa carrière radio en 1982, dans le Lot-et-Garonne. D’abord animateur polyvalent dans plusieurs stations locales, il accède au niveau national en 1987, à Kiss FM, puis à RFM et RTL2. Entre 2000 et 2013, il dirige les antennes de RTL2, RTL et Nostalgie. De 2017 à 2020, Jean-François Latour conçoit et dirige le renouveau de Ouï FM ; la station dépasse son record historique d’audience nationale en 2019.

Jean-François Latour remplace Mélanie Mallet qui souhaite se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Il prendra ses fonctions le 26 juin prochain.