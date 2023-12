NRJ Global commercialise les podcasts de Radio Nova

L'intégration de Nova au sein du "Hub Audio Premium" offre un catalogue riche et varié de podcasts replay et natifs destinés aux amateurs de musique et aux curieux en quête de découvertes musicales et culturelles. Parmi les podcasts les plus écoutés "Le Nova Club" présenté par David Blot ou encore "Le Pop Corn" avec Alex Masson qui met en lumière les films à aller voir au cinéma...