Radio Nova confirme sa progression : +27% d’audience cumulée en un an

La playlist unique et le ton singulier séduisent de plus en plus les 25-49 ans, cœur de cible de la radio. Nova signe aussi sur cette audience une progression record de près de 41% sur un an et 21% par rapport à la vague précédente. "T’as vu l’heure", matinale co-animée par Mélanie Bauer et Thierry Paret, est de plus en plus puissante avec un quart d’heure moyen qui augmente de 53%. La fin de journée et le "Nova Club" de David Blot sont également en croissance avec +72% d’audience cumulée et +114% sur le quart d’heure moyen.

"En 2024, Radio Nova est la promesse d’un Grand Mix, plus grand et plus mixé que jamais, porteuse d’un son unique en France et dans le monde" indique la station.