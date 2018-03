Jean-Francis Pécresse nommé directeur de Radio Classique

Après un diplôme à Sciences Po Paris et des premières activités notamment dans le journalisme, Jean-Francis Pécresse entre en 1995 au journal Les Échos où il est d’abord chargé des dossiers santé, protection sociale jusqu’en 2003, puis des dossiers finances publiques, budget, politique économique. En 2005, il prend parallèlement la direction du service Économie-France, avant de devenir en août 2008 éditorialiste dans le domaine politique, économique et social. Il est également chroniqueur "vins" pour les publications du groupe Les Échos ("Les Échos Week-End", "Série Limitée") depuis 2000. En octobre 2012, il avait été nommé directeur de la rédaction de Radio Classique.

Jean-Francis Pécresse et Bertrand Dermoncourt auront à cœur de poursuivre les missions de développement de Radio Classique, notamment sur le digital, afin de pérenniser et de renforcer les audiences et l’influence de la radio. Consolidée autour du million d’auditeurs depuis plusieurs années (8 ans), Radio Classique a développé une offre gagnante alliant information de qualité et programmes musicaux ouverts et élégants. Les tranches d’information rassemblent aujourd’hui plus de 400 000 auditeurs chaque jour.