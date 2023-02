Jean-Éric Valli réélu président des Indés Radios

Sont nommés en charge des groupes de travail : Anthony Eustache et Philippe Perez (Diffusion Publicitaire), Antoine Baduel et Christophe Mahé (Contenus, Musique et Communication), Antoine Baduel et Jacques Iribarren (Étude Acceptabilité de la publicité), Jean-Éric Valli et Jacques Iribarren (Indés Market) et Jean-Éric Valli et David Shapiro (Indés Digital).

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 30 ans, est géré par 12 administrateurs et rassemble aujourd’hui 128 radios indépendantes. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 166 millions d’euros. Chaque jour, les radios du Groupement touchent 7 071 000 auditeurs, ce qui en fait "la première audience de France". Les stations réunies au sein des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 1.000 fréquences et sont le premier employeur privé de la FM.