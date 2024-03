Radioplayer France propose à l’Arcom sa solution pour la distribution des SIG en radio

Radioplayer opère en effet déjà une mise en avant pondérée mixant les radios nationales et locales, publiques, privées et associatives, garantissant la représentativité et l’équité.

La plateforme a en effet développé un concept de paysages radiophoniques pertinents qui utilise la géolocalisation de l’auditeur pour reconstituer le paysage radiophonique hertzien de la localité où il se trouve augmenté d'éventuelles radios nationales absentes et non un paysage virtuel basée classiquement sur "les stations plus écoutées" à l’échelle du pays qui a pour conséquence de gommer les stations locales publiques, associatives ou commerciales et de présenter un paysage appauvri. Établir un affichage proportionné est donc très simple.