Iris Mittenaere sur Chérie FM, dès ce 31 août

Tous les matins, Iris Mittenaere proposera un billet d’humeur à 8h40 intitulé "Iris Coffee" dans la matinale du "Réveil Chérie", animée par Alexandre Devoise et Sophie Coste, où elle évoquera de nombreux sujets en fonction de son inspiration du jour : mode, voyage, beauté, nutrition, sport...

Iris Mittenaere prendra ensuite les commandes du 12h-13h pour une nouvelle émission quotidienne du lundi au vendredi sur Chérie FM : "Chérie Lunch". Elle donnera des clés pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans son assiette et programmera sa playlist préférée, donnera ses coups de cœur musique, mode, voyages, bien-être, ses conseils avisés, rencontres inspirantes ou encore recettes faciles...