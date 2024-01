Indés Radios : une audience cumulée en hausse de 290 000 auditeurs sur un an

Le quart d’heure moyen des radios indépendantes progresse également de 6.7% sur un an et de 1.5% par rapport à la vague précédente avec une durée d’écoute qui gagne 3 minutes sur un an et 2 minutes sur une vague pour atteindre 97 minutes.

Chaque matin, ce sont plus de 3.5 millions d’auditeurs à l’écoute des matinales du groupement Les Indés Radios, "une puissance incontournable sur ce moment stratégique de la journée" fait remarquer le groupement.