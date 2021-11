Île-de-France : l'audience de Oüi FM progresse

Voltage, "la radio connectée à Paris", voit également ses audiences progresser avec une audience cumulée s’établissant à 1.7% en sept-oct 2021 vs 1.4% en sept-oct 2020, elle réunit chaque jour 177 000 auditeurs soit 35 000 auditeurs supplémentaires, pour une part d’audience à 1.3%. Latina, "le son latino" séduit de plus en plus d’auditeurs, avec une audience cumulée en progression à 2.2% en sept-oct 2021 vs 2% en sept-oct 2020, 222 000 auditeurs chaque jour à son écoute, soit 23 000 auditeurs supplémentaires, pour une part d’audience 1.2%.

Swigg , "la radio 100% rap français", affiche quant à elle une audience cumulée de 0,.9% en sept-oct 2021, 93 000 auditeurs à son écoute, pour une part d’audience stable.