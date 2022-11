Huit partenaires accompagnent les NRJ Music Awards

RIFFX by Crédit Mutuel, la plateforme musicale du Crédit Mutuel sera associée à la catégorie "Révélation Francophone de l’année". Les Galaxy Buds2 Pro s’associent aux catégories les plus emblématiques des NRJ Music Awards : les artistes francophones de l’année, masculin et féminin. Alain Afflelou sera le parrain exclusif de l’émission live de Cannes animé par Cauet et diffusé en direct sur NRJ. Toyota sera également partenaire officiel pour le transport des artistes tout au long de l’événement avec 28 véhicules mis à disposition. Amazon Music proposera la playlist officielle et exclusive de cette nouvelle édition avec 80 chansons. Par ailleurs, une équipe de make-up artists de Sephora assurera la mise en beauté des invités VIP avant la montée des marches. Le personnage bien connu de la Sécurité Routière sera présent tout au long du week-end cannois.