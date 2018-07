HotmixRadio, le succès d’un pure player

Dans le Top 20 des radios les plus écoutées sur le digital, publié par l’ACPM, il y a deux ovnis : Radio Meuh, la webradio décalée produite par des irréductibles haut-savoyards, et le bouquet Hotmixradio qui côtoie les plus grandes marques de stations FM, comme NRJ, Skyrock et devance, même, Radio FG ou encore Oüi FM. Si Hotmixradio peut se targuer d’arriver à la 13e place de ce hit-parade, en flirtant avec 3,6 millions d’écoutes actives par mois dans le monde, ce n’est pas un hasard. Hotmixradio a su fidéliser et construire une audience en se cantonnant à un seul mode de diffusion via l’IP (Internet Protocol). "Nous sommes encore là, car nous avons, aussi, un actionnaire qui y croit et une audience qui lui permet d’y croire", souligne le fondateur Olivier Riou, qui a fait ses armes en tant qu’animateur et programmateur sur Europe 2.