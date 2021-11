Hit Radio annonce le lancement du concours "Climtna"

Les participants sont invités à réaliser une courte vidéo de présentation de leur projet pour la soumettre sur le site hitradio.ma/climtna . L’appel à participation s’étend du 12 au 28 novembre. Un jury, constitué des membres de Hit Radio, de la Délégation de l’Union européenne au Maroc et du programme Switchmed, évaluera les vidéos/projets reçus selon 3 critères déterminants : la pertinence et l’innovation du projet, l’impact du projet sur l’environnement et la faisabilité ou reproductibilité du projet. Le gagnant du concours Climtna remportera le prix de 15 000 dirhams et bénéficiera d’un coaching dans le cadre du programme Switchmed. Les modalités et règlement du concours sont accessibles via hitradio.ma/climtna