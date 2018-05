Hiérarchisez vos informations

La hiérarchisation des informations dans un flash ou un journal ne repose sur aucune règle, aucune loi et sur aucune vérité. Rendre logique un conducteur d’un flash ou d’un journal est une affaire de feeling, de tact et de grande expérience notamment dans la connaissance de l’histoire de son entreprise, de son identité et, en particulier, de son orientation.



# L’impact

Plus la conséquence d’une information sera importante auprès de vos auditeurs, plus cette information se démarquera dans un flash ou un journal. Une grève des transports ou une alerte météo ont un impact dans le changement du comportement quotidien des auditeurs.



# La proximité

Lorsque l’information est "concernante", parce qu’elle intervient près des auditeurs (sur leur territoire) ou les intéressent parce qu’elle correspond à un sujet qui les passionne, elle suscite toujours une curiosité exagérée voire malsaine dans certains cas.



# L’émotion

La peur, la crainte, la honte, le dégoût, la colère… sont des émotions consécutives à certaines informations notamment un fait-divers, un bad-buzz, un attendant, les résultats d’une élection… déclenchent des, plus ou moins grandes, émotions chez vos auditeurs.



# Le bénéfice

La plus-value qu’apporte une information auprès de vos auditeurs qui vont, grâce à vous, réaliser un bénéfice (le rappel de la date d’envoi de la déclaration d’impôt, le début des soldes…). Le bénéfice, ainsi créé, est la conséquence logique du traitement de cette information.



# L’inhabituel

Tout ce qui est étonnant, anormal, bizarre, voire insolite et qui se produit brutalement sans que l’auditeur y soit préparé. La soudaineté (une arrestation, une décision de justice, un bouchon sur une autoroute…). L’inhabituel est devenu habituel dans les journaux…



# Le people

Voyeurisme, sensationnalisme, vie privée… (l’annonce d’un mariage, une naissance, un scandale ou encore la venue d’une star dans votre ville), cette information concerne toujours des célébrités ou des personnalités locales dont le patronyme renvoie à une notoriété.