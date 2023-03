HS Habillage - Alouette : une radio régionale avec un producteur

C’est Marc Arnaud qui est la voix d'Alouette, le comédien est né à La Roche-sur-Yon en Vendée. Il incarne notamment, au travers du doublage, Clark Kent (Superman), aussi bien dans les films d’animation (Krypto et les Super-Animaux, Batman et Superman : la Bataille des super fils) que dans la série Superman & Loïs.

Le comédien enregistre sur un micro Neumann U87Ai, avec un préampli micro Neve 1073LB, un compresseur IGS LA ONE et une carte son RME Babyface Pro, tout le montage et le traitement se font ensuite sur Pro Tools, directement à Alouette, dans un studio très fonctionnel, "confortable et joli, on y ajoute une vue sur mer et il est parfait", poursuit Arno.