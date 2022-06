Grève à France Bleu Drôme-Ardèche dès aujourd'hui

France Bleu Drôme-Ardèche une des rares radios locales de Radio France dont la zone de service s’étend sur deux départements avec plus de 12 000 kilomètres carrés. Jeudi dernier, une grève touchait déjà cette locale de Radio France : "Nous avons exposé nos arguments à la direction lors du CSE (qui s’est tenu à Valence jeudi 16 juin), notamment le fait que nous allons nous retrouver à 7 animateurs, mais pas tous à plein temps. Comme réponse, on nous explique que nous avons juste à nous organiser, réécrire nos programmes, revoir nos priorités… Et que tout cela tombe finalement bien, juste avant l’été, dans le bon timing pour penser à la rentrée".

Un préavis de grève illimitée a de nouveau été déposé à partir de ce jeudi 23 juin à 0h afin que la direction maintienne ce poste d'animateur dans les effectifs de France Bleu Drôme-Ardèche.