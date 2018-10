Google lance un programme pour les créateurs de podcasts

Google veut booster l'émergence du podcast et veut se faire une place dans cette industrie encore émergente. Le géant du Web passe à la vitesse supérieure en lançant un large programme à destination des producteurs de podcasts pour faciliter l'émergence de nouvelles voix.

"Avec le lancement de l'application Google Podcasts en juin, nous travaillons à faciliter la recherche et la consultation de podcasts dans le monde entier. Bien qu'il y ait plus de podcasts que jamais auparavant, il subsiste un déséquilibre dans leur création. Les femmes et les personnes de couleur sont toujours sous-représentées en tant qu'hôtes, et bon nombre des podcasts les plus populaires au monde proviennent de zones urbaines occidentales. "Google Podcasts Creator programm" vise à soutenir les voix sous-représentées dans le podcasting et à aider le public à apprendre à entrer dans ce média en pleine croissance.