Generations s'affiche sur les bus parisiens

Generations se positionne comme "un acteur incontournable de la culture Hip Hop à Paris et en France et propose la découverte des nouvelles scènes musicales urbaines". "La Hip Hop soul radio" diversifie ses contenus digitaux, des nouveaux concepts font surface sur sa chaine YouTube, sur Instagram, et son site internet continue d'informer 24h/24 sur l'actualité Hip Hop.

Par ailleurs, Generations a lancé 30 webradios thématisées qui ont totalisé en juin 2023 plus de 2 millions d’écoutes actives dans le monde...