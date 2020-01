Fun Radio prépare sa "Fun Radio Ibiza Experience"

Martin Solveig et Jax Jones forment ensemble Europa. "Un duo sans frontière, libre d’explorer toutes les combinaisons musicales". Pour leur premier titre, ils ont sollicité la chanteuse américaine Madison Beer. Le 3 avril prochain, ils seront sur la scène de la "Fun Radio Ibiza Experience" qui se positionne comme "un show unique qui attend le public". cet événement aura lieu à l’AccorHotels Arena. "Les plus grands DJs joueront leurs sets et mixeront les plus gros tubes Dance/Electro du moment. Une expérience inédite diffusée en direct sur Fun Radio, à voir sur W9 et à vivre sur les réseaux sociaux" annonce la station du Groupe M6.