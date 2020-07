François Sorel prépare "Le Grand Rush" sur RMC

Comme des millions de Français sur la route, François Sorel se prépare lui aussi à son traditionnel marathon radio : 24 heures d'antenne non-stop. Pour relever ce défi, il sera accompagné des experts de RMC : Christian Recchia, Jean-Luc Moreau, Raphaël Grably, Patrick Mioulane et Christain Pessey. il recevra de nombreux invités et donnera la parole au 32 16 aux vacanciers et à toutes celles et à tous ceux désireux de partager à l'antenne leur été. Cette année, dans le contexte de crise sanitaire, RMC proposera une édition spéciale "Grand Rush" qui viendra accompagner la relance de la filière touristique en donnant la parole à ses acteurs. Au programme des infos pratiques et des bons plans mais surtout de la bonne humeur. Il en faudra pour tenir l'antenne durant 24 heures.