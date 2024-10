Plus de 31 millions d'écoutes pour RMC en septembre

Parmi les succès notables, le podcast "L’After Foot" se distingue en préservant sa première place au classement des émissions les plus réécoutées avec 16.8 millions de téléchargements, la positionnant comme le podcast le plus écouté en France. De plus, RMC place quatre de ses émissions dans le Top 10 des podcasts les plus écoutés. Les autres podcasts phares de la station incluent "Le Super Moscato Show" (5e), "Les Grandes Gueules" (6e), et "Rothen s’enflamme" (9e), qui continuent d’attirer un large public.

Parallèlement, les émissions de la rentrée 2024 comme "Apolline Matin", "Les Grandes Gueules" et "Estelle Midi" enregistrent des croissances impressionnantes, avec des augmentations allant jusqu’à 36% pour certains programmes...