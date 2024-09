RMC : un été historique avec près de 56 millions d'écoutes

Marqué par des événements sportifs majeurs, cet été 2024 a propulsé les audiences digitales de RMC vers de nouveaux sommets.

Grâce à ses cinq radios digitales dédiées (100% Euro, 100% Route, 100% Bleus et 100% Trafic pour les Jeux olympiques et 100% Bleus pour les Jeux paralympiques), RMC a su séduire un public passionné, générant près de 56 millions d'écoutes.

"Radio numéro 1 sur le sport, RMC confirme ainsi son leadership dans le paysage médiatique sportif et son aptitude à s'adapter aux nouveaux modes de consommation en se positionnant comme la 1ère radio privée et 2e de France" indique un communiqué.